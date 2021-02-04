Radeon RX 6700 XT действительно получит 12 Гбайт GDDR6

4 февраля 2021, 9:45

В базе Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) обнаружились данные о регистрации нескольких моделей графических ускорителей Radeon RX 6700 XT от компании Gigabyte. Пока неанонсированные модели пополнят ассортимент игровых видеокарт серий Aorus, Gaming и Eagle.



Ранее сразу несколько сетевых источников сообщили, что Radeon RX 6700 XT получит 12 Гбайт видеопамяти GDDR6. Последние данные из ЕЭК подтверждают эту информацию. Производитель зарегистрировал шесть вариантов Radeon RX 6700 XT с таким объёмом памяти. Весьма вероятно, что ассортимент предложений в будущем расширится, поскольку помимо старшей Radeon RX 6700 XT также ожидается анонс менее производительной версии Radeon RX 6700.

Сама AMD в последнем финансовом отчёте призналась, что продолжит расширять серию графических ускорителей Radeon RX 6000 в первом полугодии 2021-го, но не уточнила, когда именно она собирается провести анонсы видеокарт. По слухам, обе модели Radeon RX 6700 могут быть представлены в марте. Недавно в Сети появился официальный логотип модели Radeon RX 6700 XT.

Ещё в конце прошлого года стало известно, что младшие модели видеокарт серии Radeon RX 6000 будут оснащены более компактной системой охлаждения с двумя вентиляторами. Тогда же сообщалось, что новинки получат по два 8-контактных разъёма дополнительного питания. Но учитывая давность утечки информация уже может быть неактуальной. В ходе одной из последних презентаций AMD мельком показала эталонный дизайн младших моделей Radeon RX 6000, без указания конкретных названий. Как выяснилось, что самые младшие модели на базе архитектуры AMD RDNA 2 будут оснащаться системой охлаждения с одним вентилятором.



Согласно данным нескольких источников, в основе Radeon RX 6700 XT используется графический чип Navi 22, в состав которого входят 2560 потоковых процессоров и до 40 ускорителей лучей (Ray Accelerators). Последние представляют собой аппаратные модули для обработки задач, связанных с трассировкой лучей в реальном времени.

Помимо этого, в составе видеокарты будут заявлены 12 Гбайт памяти GDDR6 с шиной 192 бит, а также дополнительный буфер быстрой памяти Infinity Cache, увеличивающий пропускную способность основного стека видеопамяти. Размер Infinity Cache у Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6700 пока не подтверждён. В старших моделях Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 используется Infinity Cache объёмом 128 Мбайт.

Прямыми конкурентами Radeon RX 6700 XT на рынке станут модели GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3060. Начало продаж последней ожидается в конце текущего месяца. Она тоже оснащена 12 Гбайт видеопамяти.

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