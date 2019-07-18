GIGABYTE представляет графические платы семейства Radeon RX 5700

18 июля 2019, 11:45

GIGABYTE анонсирует ускорители трехмерной графики Radeon RX 5700 XT 8G и Radeon RX 5700 8G на базе новейших графических процессоров AMD Radeon RX 5700.

Спроектированные на базе новой микроархитектуры RDNA, графические платы GIGABYTE RadeonTM RX 5700 XT 8G и RadeonTM RX 5700 8G оперируют 2560 и 2304 потоковыми процессорами, соответственно , оснащены 8 Гбайт скоростной видеопамяти GDDR6, а также фирменными функциями и технологиями, которые обеспечивают достоверное отображение визуальной информации и обеспечивают исключительно высокую производительность в играх категории AAA и популярных киберспортивных дисциплинах. Конструктивно дизайн графической платы Radeon™ RX 5700 XT 8G претерпел значительные изменения. Конструктив корпуса представлен металлическим экзоскелетом, одновременно выполняющим функцию теплоотвода, контуры силуэта плавные, с ярко выраженным акцентом, призванным подчеркнуть высокотехнологичность изделий. Приобретая неоценимый игровой опыт, переосмысливайте стереотипы!

Игровая архитектура RDNA, на базе которой спроектирована серия графических плат Radeon RX 5700, призвана придать новый импульс развитию игровой индустрии в таких сегментах, как ПК, консоли, мобильные устройства и облачные вычисления. Среди отличительных особенностей архитектуры следует отметить новую структуру вычислительных блоков и оптимизированные алгоритмы, позволяющие существенно повысить эффективность в играх, многоуровневую иерархию кэша для повышения пропускной способности и минимизации задержек, а также пониженное энергопотребление готовых решений. Продукты на базе RDNA демонстрируют в 1,25 раза более высокое быстродействие в пересчете на единицу тактовой частоты ГП и обеспечивают 1,5-кратный прирост производительности на 1 Ватт энергопотребления по сравнению с GCN-архитектурой (Graphics Core Next) предыдущего поколения. Вычислительная мощность архитектуры RDNA обеспечивает требуемую производительность, высокую частоту смены кадров и достоверность визуальной составляющей на ключевых приложениях и в играх, в частности, при воспроизведении всевозможных эффектов от взрывов , физических явлений, световых эффектов в жидкостной среде.Кроме того, в графических платах GIGABYTE Radeon RX 5700 XT 8G и Radeon RX 5700 8G реализованы несколько новых востребованных функций и технологий, благодаря которым указанные модели демонстрируют превосходные игровые характеристики в режиме 1440p. Одна из таких технологий – AMD FidelityFX, инструментарий с открытым исходным кодом, средствами которого разработчики могут создавать и внедрять в "движок” игр высокореалистичные эффекты постобработки, не нарушая баланса между качеством визуальной составляющей и производительности видеоподсистемы. В составе FidelityFX следует отметить CAS-функцию контрастно-адаптивной резкости (Contrast-Adaptive Sharpening), которая помогает выявить детали в областях с невысоким контрастом, и минимизирует артефакты, сопутствующие типовым рутинным процедурами повышения резкости изображения. Функция RIS (Radeon Image Sharpening) будет востребована в случае масштабирования выводимого изображения графическим процессором, при этом обеспечивается четкость картинки и плавность смены кадров на дисплеях даже с очень высоким экранным разрешением практически без ущерба для производительности на системах под управлением API Microsoft DirectX 9, 12 и Vulkan®. Фирменные технологии Radeon FreeSync и FreeSync 2 HDR предоставляют пользователям возможность наслаждаться плавным воспроизведением видеоконтента в играх без задержек и артефактов, а технология Radeon™ Anti-Lag призвана ускорить вывод изображения на дисплей (по оценкам разработчиков время отклика удается сократить на 31%), и создать впечатление идентичное восприятию изображения с более высокой частотой смены кадров.