Deepcool и Gamerstorm анонсировали системы охлаждения на Computex 2018

8 июня 2018, 10:15

Deepcool & Gamerstorm, более 20 лет лидирующие в области проектирования и производства систем для охлаждения ПК, представили на выставке Computex 2018 ряд своих новейших продуктов.



Речь идет о трех жидкостных и одной воздушной RGB-системах охлаждения для процессоров.



Отличительной чертой всех продуктов стало уникальное сочетание эстетики, производительности и широких возможностей для кастомизации, что особенно ценится в требовательной геймерской среде.



CASTLE 240/280RGB – Система жидкостного охлаждения с RGB-подсветкой



Castle 240/280RGB - это совершенно новая линейка систем жидкостного охлаждения для процессоров, представленная моделями в форм-факторах 240 и 280 мм.

Система подсветки, синхронизированная между водоблоком и вентиляторами, способна передавать 16.7 миллионов оттенков цвета, предлагает на выбор пять встроенных эффектов и 36 настраиваемых режимов.



Управление подсветкой выполняется с помощью проводного контроллера (в комплекте) или адресного RGB-разъема на материнской плате.



Повышенная эффективность теплообмена обеспечивается внушительным водоблоком с медным основанием и усовершенствованными внутренними микроканалами Е-образной формы.



CAPTAIN 240PRO – система жидкостного охлаждения с автоматической регулировкой давления и поддержкой интерфейса управления ADD-RGB на материнской плате

CAPTAIN 240PRO поставляется с запатентованной функцией автоматической регулировки давления, которая обеспечивает стабильную работу системы охлаждения и способствует увеличению срока ее службы. В конструкции используется двухкамерная система циркуляции, что позволяет охлаждающей жидкости двигаться в одном направлении и способствует более эффективному теплоотводу. Еще одним технологическим новшеством Captain 240PRO стала интеграция RGB-системы, которая позволяет синхронизировать подсветку и поддерживает управление как через специальный интерфейс на материнской плате, так и с помощью контроллера. Это открывает перед пользователями широкие возможности для создания потрясающей геймерской атмосферы и позволяет насладиться впечатляющими световыми эффектами.







GAMMAXX GT TGA – Зажги свою игровую платформу

Являясь участником TUF GAMING ALLIANCE, охладитель процессора Deepcool GAMMAXX GT TGA не только сохраняет главные отличительные черты серии GAMMAXX GT (алюминиевая поверхность RGB, синхронизация подсветки, непревзойденно стабильное охлаждение), но и предлагает передовые RGB-эффекты и оптимизированные технические характеристики, которые позволят геймерам по-новому взглянуть на систему воздушного охлаждения.

Это высококачественная система процессорного охлаждения с оптимальным рассеиванием тепла, которая украсит любую геймерскую RGB-платформу.