Deepcool и GCP: начало партнерства

Компания Deepcool, китайский поставщик систем жидкостного охлаждения и один из крупных производителей компьютерных комплектующих, в частности корпусов, кулеров, блоков питания и украинская компания Голден Коллекшн PR объявили о начале сотрудничества.
Deepcool имеет дистрибьюторскую сеть в более чем 70-ти странах мира. Кулеры этой компании используют для своих продуктов Dell, Fujitsu, Osram и др. Производство сертифицировано по стандартам ISO9001: 2000 и ISO14001. Все это свидетельствует о высоком качестве продукции Deepcool. Десять лет бренд представлен на украинском рынке и хорошо известен в кругу энтузиастов и оверклокеров.
Новое партнерство позволит Deepcool стать ближе к своей аудитории, укрепить репутацию среди рядовых компьютерных пользователей, геймеров, оверклокеров и моддеров. Сотрудничество с Голден Коллекшн PR в медийном поле позволит украинцам ближе познакомиться с растущим ассортиментом и новыми разработками компании, оценить уникальный дизайн и высокое качество продукции.
Deepcool успешно конкурирует на рынке компьютерных компонентов отвода и рассеивания тепла, используя новейшие технологии для систем охлаждения. В собственном RND центре работают десятки инженеров и дизайнеров. Сегодня ассортимент продукции компании Deepcool включает в себя: корпуса, блоки питания, жидкостное и воздушное охлаждение всех компонентов ПК, охлаждение для ноутбуков, линейка для энтузиастов под суббрендом Gamer Storm и товары потребительской электроники.
Голден Коллекшн PR предоставит полноценную PR-поддержку с функциями пресс-офиса, обеспечит взаимодействие со СМИ, организацию мероприятий, сопровождение маркетинговых проектов, возможность тестирования продукции блогерами и журналистами.
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