Настраиваемые RGB-кулеры Deepcool уже в Украине

Компания Deepcool представила на украинском рынке новый комплект из трех RGB-вентиляторов - Deepcool RF 120.
Светодиодная подсветка – один из самых популярных и востребованных моддинговых эффектов, который используют в своих компьютерах пользователи во всем мире. Новое семейство вентиляторов Deepcool RF 120 позволяет без труда создать эффектное свечение в любом корпусе, а также настроить его работу без лишних трат времени, усилий и финансов.
Новинка представляет собой комплект из трех кулеров, способных работать с любым из цветов и оттенков RGB-диапазона. Прозрачная крыльчатка обеспечивает равномерное заполняющее свечение по всей площади, которое можно усилить или ослабить в зависимости от желания пользователя. Кроме того, в возможности нового кулера входит настройка скорости вращения.
В отличие от более простых аналогов, управлять Deepcool RF 120 можно не только при помощи программного обеспечения. Для облегчения этой задачи в комплект включен проводной пульт, благодаря которому пользоваться всеми функциями смогут не только опытные, но и начинающие моддеры.
Новинка уже получила признание в мире, а теперь она доступна еще и в Украине. Deepcool RF 120 поступила в продажу уже сегодня. Цена в украинской рознице около 1 350 грн грн. Приобрести ее можно во всех торговых сетях и топовых интернет-магазинах страны.
Технические характеристики:
Общие габариты - 120x120x25 мм
Вес - 164 г
Номинальное напряжение - 12VDC
Рабочее напряжение - 10.8~13.2VDC
Начальное напряжение - 7VDC
Номинальный ток - 0.23A
Потребляемая мощность - 2.76W
Частота вращения - 500±200 -1500±10% об/мин
Максимальный воздушный поток - 56.5CFM
Уровень шума - 17.8~27 дБ
Тип подшипника - Hydro Bearing