Настраиваемые RGB-кулеры Deepcool уже в Украине

27 апреля 2018, 9:15

Компания Deepcool представила на украинском рынке новый комплект из трех RGB-вентиляторов - Deepcool RF 120.



Светодиодная подсветка – один из самых популярных и востребованных моддинговых эффектов, который используют в своих компьютерах пользователи во всем мире. Новое семейство вентиляторов Deepcool RF 120 позволяет без труда создать эффектное свечение в любом корпусе, а также настроить его работу без лишних трат времени, усилий и финансов.



Новинка представляет собой комплект из трех кулеров, способных работать с любым из цветов и оттенков RGB-диапазона. Прозрачная крыльчатка обеспечивает равномерное заполняющее свечение по всей площади, которое можно усилить или ослабить в зависимости от желания пользователя. Кроме того, в возможности нового кулера входит настройка скорости вращения.



В отличие от более простых аналогов, управлять Deepcool RF 120 можно не только при помощи программного обеспечения. Для облегчения этой задачи в комплект включен проводной пульт, благодаря которому пользоваться всеми функциями смогут не только опытные, но и начинающие моддеры.



Новинка уже получила признание в мире, а теперь она доступна еще и в Украине. Deepcool RF 120 поступила в продажу уже сегодня. Цена в украинской рознице около 1 350 грн грн. Приобрести ее можно во всех торговых сетях и топовых интернет-магазинах страны.



Технические характеристики:



Общие габариты - 120x120x25 мм

Вес - 164 г

Номинальное напряжение - 12VDC

Рабочее напряжение - 10.8~13.2VDC

Начальное напряжение - 7VDC

Номинальный ток - 0.23A

Потребляемая мощность - 2.76W

Частота вращения - 500±200 -1500±10% об/мин

Максимальный воздушный поток - 56.5CFM

Уровень шума - 17.8~27 дБ

Тип подшипника - Hydro Bearing