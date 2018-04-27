27 апреля 2018, 9:15

Настраиваемые RGB-кулеры Deepcool уже в Украине

Компания Deepcool представила на украинском рынке новый комплект из трех RGB-вентиляторов - Deepcool RF 120.

Светодиодная подсветка – один из самых популярных и востребованных моддинговых эффектов, который используют в своих компьютерах пользователи во всем мире. Новое семейство вентиляторов Deepcool RF 120 позволяет без труда создать эффектное свечение в любом корпусе, а также настроить его работу без лишних трат времени, усилий и финансов.

Новинка представляет собой комплект из трех кулеров, способных работать с любым из цветов и оттенков RGB-диапазона. Прозрачная крыльчатка обеспечивает равномерное заполняющее свечение по всей площади, которое можно усилить или ослабить в зависимости от желания пользователя. Кроме того, в возможности нового кулера входит настройка скорости вращения.

В отличие от более простых аналогов, управлять Deepcool RF 120 можно не только при помощи программного обеспечения. Для облегчения этой задачи в комплект включен проводной пульт, благодаря которому пользоваться всеми функциями смогут не только опытные, но и начинающие моддеры.

Новинка уже получила признание в мире, а теперь она доступна еще и в Украине. Deepcool RF 120 поступила в продажу уже сегодня. Цена в украинской рознице около 1 350 грн грн. Приобрести ее можно во всех торговых сетях и топовых интернет-магазинах страны.

Технические характеристики:


Общие габариты - 120x120x25 мм
Вес - 164 г
Номинальное напряжение  - 12VDC
Рабочее напряжение - 10.8~13.2VDC
Начальное напряжение - 7VDC
Номинальный ток - 0.23A
Потребляемая мощность - 2.76W
Частота вращения - 500±200 -1500±10% об/мин
Максимальный воздушный поток  - 56.5CFM
Уровень шума  - 17.8~27 дБ
Тип подшипника   -  Hydro Bearing


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