DeepCool AK400 - новий кулер із чотирма тепловими трубками та прямим контактом

26 апреля 2022, 16:45

DeepCool, світовий бренд, що займається розробкою та виробництвом високопродуктивних комп'ютерних компонентів для ентузіастів по всьому світу, оголошує про випуск компактного та ефективного процесорного кулера, що забезпечує вражаючу потужність розсіювання тепла.



Продуктивний процесорний кулер DeepCool AK400 характеризується широкою сумісністю та забезпечує вражаючу потужність розсіювання тепла у 220 Вт. Чотири мідні теплові трубки з прямим контактом швидко відводять тепло від процесора до радіатора з високою щільністю алюмінієвих ребер.





AK400 забезпечує ефективне охолодження з мінімальним рівнем шуму. Високопродуктивний 120 мм вентилятор з гідродинамічними підшипниками максимізує повітряний потік коли це необхідно за допомогою ШІМ керування. Рівень шуму при максимальній потужності становить ≤29 дБ(А).



Покращене відведення тепла здійснюється завдяки чотирьом мідним тепловим трубкам з технологією прямого контакту, які ефективно відводять тепло від процесора та розсіюють його через вежу радіатора з матричним дизайном алюмінієвих ребер.

Компактний розмір забезпечує повну сумісність з іншими компонентами і підходить для великого розмаїття корпусів шириною від 155 мм. Завдяки з’ємній верхній кришці він може бути встановлений і в ITX корпус шириною від 153 мм. Крім того, ширина радіатора 45 мм забезпечує необхідний простір для оперативної пам'яті.

Встановлення кулера спрощується завдяки міцному металевому монтажному кронштейну та швидкому п'ятиетапному процесу надійного кріплення кулера на системних платах із підтримкою новітніх сокетів Intel та AMD.





AK400 в білому кольорі очікується в світових роздрібних мережах влітку 2022.



Intel: LGA1700/1200/1151/1150/1155

AMD: AM4



Характеристики

Швидкість обертання: 500 - 1850 об/хв.

Максимальний повітряний потік: 113 м3/год.

Статичний тиск: 2,04 мм вод. ст.

Макс рівень шуму: 29 дБА.

Загальні розміри, мм: 127 × 97 × 155 мм.

Маса: 661 г.



Процесорний кулер AK400 вже доступний у всесвітній мережі авторизованих роздрібних продавців та дистриб'юторів DeepCool. Скоро очікуємо і в Україні.

На кулер поширюється трирічна гарантія. Підтримка здійснюється всесвітньою мережею обслуговування DeepCool.

Рекомендована вартість $29.99.