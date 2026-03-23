Хакери зламали один з головних суперкомп’ютерних центрів Китаю

Хакерська група “Flaming China” заявила про успішний злам Національного центру суперкомп’ютерних обчислень (NSCC) у Тяньцзіні — одного з найважливіших національних суперкомп’ютерних центрів Китаю, який пов’язаний з Китайською академією наук, який використовується для військових досліджень.
За словами хакерів, викрадено понад 10 петабайт (10 тисяч терабайт або 10 мільйонів гігабайт) даних, серед яких:
військові симуляції (аерокосмічна техніка, ракети, авіація);
матеріали Національного університету оборонних технологій;
дослідження з біоінформатики та ядерного синтезу.
Зразки викрадених файлів уже викладені на darkweb-форумах та виставлені на продаж.