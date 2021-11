У Київ їде творець саундтреку до культової серії ігор Heroes of Might and Magic

8 ноября 2021, 9:15

Творець понад 70 оригінальних саундтреків до комп’ютерних ігор, серед яких — легендарна франшиза Heroes of Might and Magic — уперше приїде в столицю.

17 червня 2022 року американський композитор Пол Ромеро виступить у Києві з оркестром. Музичний геній зіграє композиції з «Героїв меча та магії 3» й занурить в один із найбільш довгоживучих ігрових всесвітів на сцені Жовтневого палацу.

Концерт Пола Ромеро — не тільки можливість почути мелодії з улюбленої комп’ютерної гри. Вони — немов справжня машина часу. Музика з «Героїв меча та магії» миттю повертає кожного геймера в ті часи, коли він ночами просиджував біля екрана монітора, будуючи магічні вежі й шукаючи святий Грааль. 17 червня монументальні мелодії з HoMM 3 зазвучать по-новому, адже до складу оркестру увійдуть і українські народні інструменти.Дивовижно, але композитор культових відеоігор ніколи — навіть маленьким — ними не захоплювався. «Увесь вільний час я проводив за фортепіано. Певно, фортепіано й було моєю відеогрою. Воно давало мені свободу й надію — чи то я виконував Баха, чи то намагався награти на слух Брітні Спірс».Пол Ромеро — без сумніву, справжній музичний вундеркінд. Він жадібно вбирав у себе звуки з раннього дитинства. У 5 років Пол уже годинами імпровізував на фортепіано, надихнувшись хітами, почутими з радіоприймача, та закохався в Шопена, Ліста й Рахманінова. В 11 — грав Моцарта із симфонічним оркестром Санта-Моніки. У 13 — написав і виконав перший фортепіанний концерт разом із Національним симфонічним оркестром США під управлінням Мстислава Ростроповича. В 16 — здобув стипендію в інституті музики Кертіса у Філадельфії.До чого тут ігри, спитаєте ви? Усе завдяки добрій нагоді. Якось під час вечірки Пол познайомився з Робом Кінгом. Той саме шукав композитора, який створить музику, що звучала так, ніби була написана 300 років тому. Час на написання — один тиждень, оплата — 400 доларів. Ромеро погоджується: чому б не спробувати та підзаробити? Так на світ з’являється саундтрек до першої Heroes Of Might And Magic і починається історія завдовжки 25 років.Сьогодні Ромеро обожнює грати на фортепіано мелодії з комп’ютерних ігор. Так він начебто загадує публіці загадки. «Вони ніколи не чули цієї музики, виконаної на класичних інструментах. Тож знайомі мелодії звучатимуть для них дуже незвично», — розповідає композитор.Пол Ромеро написав неповторний саундтрек комп’ютерного дитинства багатьох геймерів. Без сумніву, 17 червня вони впізнають улюблені мелодії з «Героїв меча й магії 3» з перших нот. Ба більше — зможуть сфотографуватися з легендарним композитором та взяти в нього автограф.