Shelter 3 получила дату выхода — почувствовать себя слоном можно уже 30 марта

Независимая шведская студия Might and Delight на официальном сайте сервиса цифровой дистрибуции Steam анонсировала конкретную дату выхода своей приключенческой игры Shelter 3.
Релиз Shelter 3 ожидался в 2020-м, но уже в марте того года разработчики объявили о переносе премьеры на начало 2021-го. К этому сроку команда тоже не успела, но пообещала сильно с новостями не тянуть.
Как стало известно, Shelter 3 поступит в продажу 30 марта текущего года эксклюзивно для ПК (Steam). Несмотря на близость релиза, предзаказы пока не стартовали, а страница проекта предлагает лишь добавить товар в свой список желаемого.
По случаю анонса разработчики представили новый трейлер Shelter 3. Ролик получился не слишком содержательным: меньше чем за минуту в видео успевают показать лишь дату выхода и около 20 секунд кадров из игры.
Shelter 3 продолжает традицию предыдущих частей, каждая из которых рассказывала о том или ином виде животных (барсук в первой игре и рысь во второй). Главные действующие лица триквела — слоны.
По словам разработчиков, из-за особенностей слонов геймплей Shelter 3 станет медлительнее, мир — больше, а центральная тема сместится с семьи и материнства на наследие.
В Shelter 3 пользователям предстоит исследовать джунгли, бродить со своей семьей, искать пищу и делиться ресурсами, заботиться о слонятах и учиться у старейшин искать путь для всего стада.
(С) 3dnews