Shelter 3 получила дату выхода — почувствовать себя слоном можно уже 30 марта

11 марта 2021, 10:48

Независимая шведская студия Might and Delight на официальном сайте сервиса цифровой дистрибуции Steam анонсировала конкретную дату выхода своей приключенческой игры Shelter 3.



Релиз Shelter 3 ожидался в 2020-м, но уже в марте того года разработчики объявили о переносе премьеры на начало 2021-го. К этому сроку команда тоже не успела, но пообещала сильно с новостями не тянуть.