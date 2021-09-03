В Epic Games Store раздают Yoku's Island Express, на очереди — Sheltered

3 сентября 2021, 13:15

Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store продолжает пополнять библиотеки пользователей бесплатными играми.

Сейчас любой желающий может посетить площадку и обзавестись копией Yoku's Island Express. Акция продлится до 9 сентября 18:00 по московскому времени. Затем начнётся раздача симулятора выживания Sheltered.

Yoku's Island Express — это платформер с вкраплениями экшена и пинбола от студии Villa Gorilla и издательства Team17. Сюжет игры рассказывает о Йоку, который прибыл на остров Мокумана, чтобы немного расслабиться. Он хотел наслаждаться лёгкой жизнью в тропиках и доставлять посылки. Однако долго отдыхать у главного героя не получилось: местное божество попало в ловушку беспокойного сна и насылает беды на островитян. Йоку придётся посетить разные места на острове, чтобы помочь жителям.

В Yoku's Island Express пользователи сами решают, в каком порядке исследовать локации и какие испытания проходить. С точки зрения механик это гибрид платформера и пинбола. За помощь жителям острова Йоку будет получать новые возможности, которые облегчат прохождение.



В Steam Yoku's Island Express получила 1721 отзыв, 97 % из которых положительные.

(С) 3dnews.