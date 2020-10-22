Darkest Dungeon II выйдет в раннем доступе Epic Games Store в 2021 году

22 октября 2020, 12:15

Студия Red Hook объявила о том, что горячо ожидаемое продолжение ролевой готической игры Darkest Dungeon выйдет на ПК (в Epic Games Store) в виде версии раннего доступа уже в следующем году.

Вместе с тем разработчик выпустил минутный трейлер.