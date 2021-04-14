Epic Games получила миллиард долларов инвестиций

14 апреля 2021, 13:15

Epic Games объявила о завершении очередного раунда инвестиций, по итогам которого получила миллиард долларов. Об этом сообщается на сайте компании.



Одним из крупнейших инвесторов стала Sony Group, выступающая партнёром студии. Она вложила в компанию $200 миллионов. Среди других инвесторов: фонды Appaloosa, Baillie Gifford, Luxor Capital, Пенсионный совет учителей Онтарио и другие организации. Тим Суини (Tim Sweeney) останется гендиректором Epic Games и обладателем контрольного пакета акций. По его словам, средства позволят ускорить разработку игровых инструментов и развитие магазина EGS.

«Epic продолжает предлагать революционные возможности благодаря развитию множества передовых технологий, которые помогают игровым разработчикам и всей индустрии. Мы рады укрепить наше сотрудничество, чтобы представить всем людям на планете новейшие развлечения. Я твёрдо уверен, что это соответствует нашей цели по наполнению мира новыми эмоциями посредством силы творчества и технологий», — заявил президент и гендиректор Sony Group Corporation Кеничиро Йошидо (Kenichiro Yoshida).



Сейчас Epic Games ведёт судебное разбирательство с Apple. Первая считает, что вторая взимает слишком большую комиссию в App Store. Рассмотрение назначено на май 2021 года.

(С) 3dnews.