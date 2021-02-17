Epic Games инициировала антимонопольное расследование против Apple в Евросоюзе

17 февраля 2021, 13:45

Стало известно о том, что компания Epic Games, являющаяся разработчиком популярной сетевой игры Fortnite, решила начать новый этап борьбы с Apple.

Для этого Epic инициировала проведение нового антимонопольного расследования деятельности американской компании на территории Евросоюза, которым займётся местный регулятор.

Напомним, конфликт между Epic Games и Apple начался в августе прошлого года, когда разработчики добавили в Fortnite собственную платёжную систему, благодаря которой пользователи могли совершать внутриигровые покупки, не оплачивая стандартный сервисный взнос Apple в размере 30 % от суммы чека. Однако введение такого обходного способа платежа является нарушением действующих правил App Store, из-за чего Fortnite была удалена из фирменного магазина цифрового контента Apple.



Стоит отметить, что Epic Games не только отказалась удалять собственную платёжную систему, но и подала в суд на Apple, обвинив технологического гиганта в антиконкурентном поведении и использовании своего доминирующего положения для подавления конкуренции внутри экосистемы устройств на базе iOS. В рамках разбирательства Epic Games и Apple в США следующее заседание суда пройдёт в мае этого года. Ещё разработчики обратились с антимонопольными исками против Apple в апелляционный суд Великобритании, а также к австралийскому регулятору.



Что касается расследования в Евросоюзе, то оно уже начато и пока представители комиссии, изучающей работу платёжной системы Apple Pay и магазина App Store, воздерживаются от каких-либо комментариев по данному вопросу. Apple же продолжает настаивать на том, что действующие правила одинаковы для всех разработчиков, а значит, Epic Games их нарушила, интегрировав в игру собственную платёжную систему.

(C) 3dnews