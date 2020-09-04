Магазин приложений Apple привлёк внимание антимонопольных органов Японии

4 сентября 2020, 11:15

Решение Epic Games подать в суд на Apple из-за её подходов к развитию своего магазина приложений вызвало новое пристальное внимание к App Store на огромном японском игровом рынке.

Ресурс Bloomberg опубликовал большой материал, посвящённый жалобам и японских разработчиков на технологического гиганта.



Epic делает упор на 30-процентную комиссию на все цифровые платежи в магазине приложений, но японские игровые студии обеспокоены более широким кругом вопросов. Они давно недовольны непоследовательным, по их мнению, соблюдением Apple своих собственных руководящих принципов в App Store, непредсказуемыми решениями в отношении контента и проблемами с обратной связью. Об этом сообщили журналистам Bloomberg десятки участников этой области, большинство из которых пожелали остаться анонимными.



В свою очередь антимонопольные регулирующие органы Японии заявили, что будут уделять больше внимания практике производителя iPhone в связи разворачивающимся противостоянием между Apple и Epic Games в суде.



Обычно разработчики молчат, опасаясь давления, но в редких случаях видные руководители японской игровой индустрии тоже возвышают голос. «Я от всей души хочу, чтобы Epic победила», — написал на своей странице в Facebook основатель и председатель токийского производителя мобильных игр Gumi Хиронао Кунимицу (Hironao Kunimitsu).



Apple и Google являются дуополией на рынке мобильных приложений за пределами Китая. Любой издатель, который хочет, чтобы в игру можно было играть на iPhone или устройствах Android, фактически вынужден распространять её через магазины приложений этих двух компаний, передавая 30 % доходов от покупок и внутриигровых платежей.



Fortnite ежегодно приносит более $1 млрд от внутриигровых покупок виртуальной косметики и дополнений. Epic Games подала в суд на Apple и Google, считая чрезмерными их сборы и стремясь продавать цифровые услуги игрокам напрямую. Обе компании оспорили эти обвинения в суде. Производитель iPhone утверждает, что его комиссия оправдана предоставлением площадки с миллиардом пользователей, безопасностью и поддержкой.



Смартфоны iPhone являются значимым источником доходов для создателей игр в Японии, включая такие известные компании, как Bandai Namco; Square Enix, которая получает 40 % своих доходов благодаря играм для смартфонов; и Sony, чей мобильный хит под названием Fate/Grand Order принёс уже несколько миллиардов долларов.



В Японии насчитывается 702 тысячи разработчиков. По оценкам недавнего исследования, проведённого по заказу Apple, экосистема App Store в Японии принесла в 2019 году $37 млрд в общей сложности ($11 млрд — в цифровых товарах и услугах, $24 млрд — в виде физических товаров и услуг и $2 млрд — от рекламы в приложениях).



Тем не менее, по словам разработчиков, взаимодействовать с App Store особенно проблематично даже на фоне Google Play, где процесс утверждения, как правило, более простой, а обратная связь лучше. Существует даже сторонняя служба iOS Reject Rescue, предназначенная для помощи разработчикам в непредсказуемом процессе утверждения ПО.



«Рецензирование приложений в Apple часто бывает двусмысленным, субъективным и иррациональным, — считает основатель PrimeTheory Макото Сёдзи (Makoto Shoji), помогающий разработчикам в случае отклонениях их ПО. — Ответы Apple разработчикам нередко бывают резкими и шаблонными, но даже в этом случае последним приходится быть вежливыми, словно слугам, спрашивающим хозяина, чего он ещё желает».



Apple заявила, что стремится предоставить разработчикам высококачественную поддержку по телефону или электронной почте: в Японии у компании имеется 1400 консультантов и сотрудников службы поддержки. Компания перевела на японский рекомендации по рецензированию ПО в App Store, а на этой неделе выпустила японские субтитры к летним видеороликам с конференции разработчиков, в которых изложены последние идеи компании по оптимальному дизайну приложений. Apple заявила, что её цель — предоставить клиентам и разработчикам наилучшее окружение.



Японская игровая индустрия привыкла работать в условиях 30-процентной комиссии, которая возникла ещё в эпоху картриджей для консолей Nintendo в 1980-х годах. Большинство разработчиков не против такой практики, но хочет видеть более качественное обслуживание, особенно со стороны Apple.



Разработчики жалуются, что на проверку их творений в App Store иногда уходят недели. Одна местная игровая студия заявила, что отказалась от проведения сезонных внутриигровых мероприятий, которые могут существенно увеличить выручку, поскольку Apple не реагировала на их запросы по поводу проверки обновлений более месяца.



«Apple никогда не признает этого, но, думаю, бывают случаи, когда они просто забывают, что приложение находится в очереди на проверку. Или же намеренно оставляют ПО без рассмотрения в качестве наказания разработчика, проявляющего к ним неправильное отношение», — полагает господин Сёдзи.



Некоторые разработчики сообщили, что в ноябре прошлого года серверы Apple вышли из строя более чем на день, причём купертинская компания никак их об этом не уведомила, что усложнило процесс диагностики. Подобные неисправности приносят создателям прямые экономические расходы, которые Apple не возмещает.



(С) 3dnews