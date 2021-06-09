Apple расширит возможности для продвижения приложений в App Store

9 июня 2021, 12:15

Apple анонсировала ряд изменений для App Store, которые призваны расширить возможности разработчиков приложений.

Компания запустит в сервисе А/Б-тестирование и добавит раздел «События» для рекламы нововведений в приложениях. Об этом пишет TechCrunch.

A/B-тестирование — это вид маркетинговых исследований, которые позволяют создателям продукта выбрать наилучшие изменения для своей аудитории, предложив для сравнения несколько вариантов исполнения. С помощью нового инструмента разработчики смогут создавать разные страницы своих сервисов, которые будут отличаться контентом: скриншотами, видео и даже иконками. С их помощью авторы смогут выбрать наиболее предпочтительный вариант оформления.



Также компания запустит систему продвижения для обновлений в приложениях. Для этого Apple создаст раздел «В центре внимания», в котором будут описываться последние события в сервисах, которыми пользуется владелец устройства. До этого пользователь мог узнать о них, только если подписывался на уведомления от разработчика. Кроме этого, виджет App Store начнёт отображать грядущие события на домашнем экране устройства.

Apple также поделилась статистикой App Store. Компания рассказала, что её сервисом еженедельно пользуются более 600 миллионов человек. Также в презентации указали, что разработчики получили более $230 миллиардов за время существования App Store. Таким образом IT-гигант указал на обширные возможности создателей приложений и, вероятно, это стало публичным ответом на иск Epic Games, которая выступает против 30-процентной комиссии в App Store.

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