Apple опротестовала приказ добавить ссылки на внешние платёжные в App Store

1 ноября 2021, 12:45

Apple официально опротестовала судебный приказ, согласно которому разработчики приложений в App Store получают возможность использовать сторонние платёжные системы.

В начале ноября состоятся слушания, на которых его действие может быть приостановлено.

После продолжительного судебного разбирательства с компанией Epic Games судья окружного суда США Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) вынесла решение преимущественно в пользу Apple, поддержав право компании требовать от разработчиков поддержки системы платежей в приложении (IAP — in-app payment) — она предусматривает комиссию. Вместе с тем, она выразила обеспокоенность тем, что потребители не имеют доступа к информации о других способах оплаты покупок внутри приложений. Поэтому она приказала компании снять запрет на «кнопки, внешние ссылки и иные призывы к действию, которые направляют потребителя на другие механизмы покупки».



У Apple есть время до 9 декабря, чтобы выполнить приказ. Однако компания подала апелляцию на решение судьи и ходатайствовала о приостановке его действия до завершения рассмотрения апелляции, а это может занять год и более. Слушание по данному вопросу состоится 9 ноября. Apple накануне официально обосновала свою позицию: самые сильные её возражения связаны с требованием разрешить кнопки и ссылки на «механизмы» внешних платежей.



По мнению компании, приказ о размещении таких кнопок и ссылок ставит под угрозу её право требовать от разработчиков поддержки IAP — а это право судья поддержала. При этом Apple не так сильно возражает против информации о других формах оплаты, однако компания заявила, что может захотеть как-то «ограничить их положение, формат или содержание», а в предложенной судьёй формулировке она не сможет этого сделать без очередного разбирательства.

(С) 3dnews.