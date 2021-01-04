Apple хотела удалить приложение Amphetamine из App Store за его название

Вчера из публикации The Verge стало известно, что Apple выдвинула обвинения разработчику приложения Amphetamine для Mac в нарушении правил App Store.
По правилам компания запрещает публиковать софт, поощряющий употребление алкоголя, табака и наркотиков. Несмотря на название, приложение не имеет с этим ничего общего.
Причиной тому стал логотип, на котором изображена таблетка, а также название, которое отсылает к одноимённому психостимулятору. В конце декабря 2020 года Apple предупредила автора приложения, что если он не изменит логотип и название, тогда через две недели Amphetamine будет удалён из App Store. Софт, который создал Уильям Густафсон, используется для предотвращения перехода компьютера Mac в спящий режим. Программа была опубликована в магазине приложений в 2014 году и за это время была загружена более 420 тысяч раз, а средняя оценка пользователей составляет 4,8 из 5.
Уильям подал апелляцию в App Store, опираясь на то, что смена логотипа и названия может негативно сказаться на узнаваемости приложения. Apple не заставила долго ждать ответа, в итоге компания отказалась от удаления Amphetamine. Это довольно удивительно, так как редакция App Store редко делает исключения и строго придерживается правил. Поэтому приложение и в дальнейшем будет доступно для загрузки на Mac.
(С) 3dnews