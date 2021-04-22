Parler вернётся в App Store спустя три месяца после удаления

22 апреля 2021, 9:15

Соцсеть Parler, оказавшаяся в центре скандала, вернётся в магазин App Store уже на следующей неделе.

Разработчики согласились блокировать часть контента, который не соответствует правилам платформы. Об этом пишет The Verge.