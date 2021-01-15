Parler может никогда больше не вернуться к работе

15 января 2021, 9:45

Джон Матце (John Matze), генеральный директор платформы социальной сети Parler, отключённой от серверов AWS и заблокированной магазинами приложений App Store и Google Play в связи с отсутствием модерирования контента, связанного с насилием, сохраняет оптимизм, хотя и допускает, что, возможно, платформа уже никогда не вернётся в интернет. "Это может никогда не случиться, — сказал он в интервью агентству Reuters. — Мы пока не знаем".