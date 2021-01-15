Parler может никогда больше не вернуться к работе

Джон Матце (John Matze), генеральный директор платформы социальной сети Parler, отключённой от серверов AWS и заблокированной магазинами приложений App Store и Google Play в связи с отсутствием модерирования контента, связанного с насилием, сохраняет оптимизм, хотя и допускает, что, возможно, платформа уже никогда не вернётся в интернет. "Это может никогда не случиться, — сказал он в интервью агентству Reuters. — Мы пока не знаем".
"Я оптимист. Это может занять дни, недели, но Parler вернётся, и когда мы это сделаем, мы станем сильнее", — добавил Матце, когда новость уже была опубликована. Ранее социальная сеть сообщила, что у неё 12 млн пользователей.
Матце рассказал, что Parler провела переговоры с несколькими службами облачных вычислений, но отказался назвать имена, сославшись на вероятность преследований в отношении этих компаний. Он отметил, что было бы лучше, если бы Parler вернулась к обслуживанию на облачной платформе Amazon.com.
В понедельник Parler подала в суд иск против подразделения облачных вычислений Amazon в связи с нарушением антимонопольных законов США. Согласно судебной документации, опубликованной в среду, Parler утверждает, что Amazon не представила доказательств того, что платформа использовалась для подстрекательства и организации осады правительственных зданий 6 января. Она назвала прекращение предоставления услуг хостинга Amazon "катастрофическим".
По словам Матце, перечень компаний, отказавшихся от сотрудничества с Parler, весьма широк. Он сообщил, что Parler также была отключена от сервиса онлайн-платежей Stripe и потеряла свою базу данных в Scylla Enterprise, а также доступ к Twilio Inc и Slack Technologies Inc, популярному приложению для обмена сообщениями на рабочем месте.
ScyllaDB и Twilio объяснили агентству Reuters прекращение сотрудничества нарушением Parler их политики в отношении размещения материалов с призывами к насилию. Slack и Stripe пока не предоставили Reuters комментариев по этому поводу.
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