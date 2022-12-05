РФ нужно полностью отключить от SWIFT - Джон Хербст

5 декабря 2022, 12:15

Полное отключение от SWIFT может заставить Россию прекратить ракетные обстрелы Украины — директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

"Сейчас санкции SWIFT остаются недостаточно эффективными, потому что до сих пор существует несколько российских банков, которые имеют доступ к системе SWIFT. Если этот доступ закрыть, это станет огромным шагом", - считает Джон Хербст.Одним из эффективных рычагов воздействия на Россию, чтобы заставить ее прекратить ракетные удары по украинским городам, может стать полное отключение всех банков РФ от системы SWIFT, а также замораживание новых активов кремля. "Или же, возможно, надо сделать это таким образом, чтобы убедить наших союзников дать Москве две-четыре недели, чтобы она прекратила атаки на украинскую инфраструктуру, прежде чем принять решение об устранении этих пробелов", - отметил Хербст.