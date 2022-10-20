У Путина есть четыре способа усилить войну против Украины

20 октября 2022, 10:45

Некоторые их способов:

1. Биологическое оружие (патогены, такие как сибирская язва, ботулизм или рицин): Россия обвиняла в этом Украину, но США считают, что РФ сама может это применить;

2. Химические атаки: Москва может устроить операцию "под чужим флагом", пытаясь показать, будто это Украина травит собственных людей, чтобы дискредитировать РФ;

3. Уничтожение дамб на Днепре: это приведет к затоплению всего левого побережья Днепра и заставит украинцев заняться эвакуацией сотен тысяч человек вместо наступления на Херсон;

4. Обычные для РФ средства ведения войны: ракетные обстрелы критической инфраструктуры; всеобщая мобилизация.