Российское ракетное производство — под санкциями США

16 января 2025, 10:15

Как следует из публикации на сайте Минфина США, в обновленный санкционный список попала корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

Год назад Служба безопасности Украины объявила гендиректору этого холдинга Борису Обносову заочное подозрение.



Корпорации Обносова производят ракеты для обстрела украинских городов.



Среди них:

▪️крылатые ракеты Х-101 и Х-555;

▪️крылатые и противокорабельные ракеты П-800 Оникс, Х-22, Х-32 и Х-59;

▪️управляемые авиационные бомбы серии КАБ-500 и КАБ-1500.



Обносов уже находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии и Японии.