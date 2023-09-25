США близки к поставке Украине кассетных ракет большой дальности – Washington Pos

После почти года отказа от просьб Киева администрация Байдена намерена отправить вариант армейской тактической ракетной системы, которая позволит наносить удары дальше по территории, контролируемой РФ.
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