Украина попросила США предоставить кассетные боеприпасы, — CNN

12 декабря 2022, 14:45

Высокопоставленные должностные лица администрации Байдена рассматривали этот запрос в течение нескольких месяцев и "не отклонили его категорически", пишет CNN.

Кассетные боеприпасы могут предоставить, когда запасы обычных снарядов на западных складах иссякнут, говорят собеседники телеканала.Кассетный боеприпас содержит внутри ударные элементы меньшего размера, что обладает более сильным поражающим действием. Обычно кассетные боеприпасы применяется для уничтожения личного состава и транспортных средств.