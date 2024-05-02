США официально обвинили РФ в использовании запрещенного химического оружия

2 мая 2024, 14:24

Государственный департамент США в обосновании новых санкционных мер против России указал на применение оккупационными силами запрещенного хлорпикрина.

«Использование таких химикатов не является единичным инцидентом и, вероятно, вызвано желанием российских войск вытеснить украинские силы с укрепленных позиций и добиться тактических преимуществ на поле боя», – говорится в отчете Госдепа.

В связи с нарушением Конвенции о запрете химического оружия США наложили санкции на российские компании и организации, причастные к разработке химического оружия.



В новый санкционный список вошли войска радиационной, химической и биологической защиты минобороны РФ, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт российского минобороны.



Под санкции также попали 4 компании, причастные к программе химического оружия россии.



Хлорпикрин — это удушающий газ. Во время Первой мировой войны немецкие войска использовали концентрированный хлорпикрин против сил Антанты как слезоточивый газ.



При контакте с организмом сильно раздражает легкие и глаза, поражает кожу, вызывает рвоту, головокружение и потерю сознания. При большой концентрации может привести к летальному исходу. Кроме того, химикат отравляет воду и пищу.



Конвенция о химическом оружии запретила военное применение хлорпикрина, приравняв его к фосгену, хлорциану и синильной кислоте.