РФ не удается решить проблемы с обеспечением

1 июня 2022, 10:15

Командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения, боясь путинского гнева за потерю техники.

Более 3 тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации, сообщает ГУР МО Украины.С начала военного вторжения в Украину, войска материально-технического обеспечения рф уже задействовали более 45% имеющейся автомобильной техники. Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 км от собственной границы.Наши Защитники уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупанта.