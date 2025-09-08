8 сентября 2025, 10:45

В Йемене заявили, что хуситы начали производство химического оружия

Министр информации международно признанного правительства Йемена, враждебного хуситам, аль-Ирьяни утверждает, что организация йеменских хуситов Ansar Allah производит химическое оружие с использованием компонентов, ввезенных из Ирана контрабандным путем. Об этом он заявил в интервью эмиратской газета The National.



«Иранский режим недавно контрабандой ввез партии токсичных газов и материалов, используемых для производства (химического оружия), на подконтрольную ему территорию», - добавил он.



Сведения, озвученные аль-Ирьяни, стали первым подобным обвинением в адрес хуситов. По словам министра, оценка йеменского правительства основана на разведывательной информации, полученной из нескольких «надежных источников», согласно которым «ополченцы уже начали подготовку материалов, а также их установку на баллистические ракеты и ударные беспилотники».

