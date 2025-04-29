Хуситы призывают владельцев Starlink в Йемене сдать оборудование

29 апреля 2025, 8:15

Министерство связи хуситов установило срок до 1 мая, в течение которого владельцам оборудования спутникового сервиса Starlink необходимо от него отказаться. Об этом пишет Al Masirah.

Отмечается, что не выполнившим предписание будут грозить судебные иски.Йемен стал первой страной на Ближнем Востоке, где официально предоставляются услуги спутниковой связи. 18 сентября основатель компании SpaceX, которой принадлежит Starlink, Илон Маск сообщил, что сервис заработал в Йемене. 18 апреля министерство обратилось к гражданам страны с предостережением от сотрудничества с сервисом Starlink, указав, что предоставление его услуг в Йемене является незаконным. В заявлении подчеркивалось, что использование сети Starlink в любом регионе республики «представляет прямую угрозу нацбезопасности Йемена».