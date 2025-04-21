США теряют по $30 млн за каждый сбитый в Йемене дрон

21 апреля 2025, 15:15

Хуситы заявили о сбитии американского дрона MQ-9 Reaper - это уже шестой случай с 3 марта и пятый после начала ежедневных авиаударов США по позициям повстанцев 15 марта.

Об этом сообщает Fox News. Отмечается, что, несмотря на 35 дней непрерывных ударов, хуситы продолжают атаки: они сбивают дорогостоящие дроны и запускают баллистические ракеты по территории Израиля.По данным Исследовательской службы Конгресса США, каждый MQ-9 Reaper стоит около $30 млн. С октября 2023 г. хуситы уничтожили не менее 16 таких аппаратов. Совокупный ущерб для США уже превысил $500 млн.