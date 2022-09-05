5 сентября 2022, 10:15

США ограничили Nvidia Corp в сотрудничестве с РФ

Власти США запретили американскому производителю графических процессоров Nvidia Corp. экспортировать в Китай и РФ свои самые современные чипы, используемые в сфере искусственного интеллекта.


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