Трамп разрешил ограниченные поставки чипов Nvidia в Китай

9 декабря 2025, 11:45

Президент США Трамп объявил, что позволит компании Nvidia поставлять чипы искусственного интеллекта H200 проверенным клиентам в Китае и других странах при условиях, которые, по его словам, обеспечат надежную защиту нацбезопасности. По словам Трампа, Министерство торговли США уже завершает проработку деталей плана. Аналогичный подход будет распространен и на другие американские компании, включая AMD и Intel.

В сообщении в соцсети Truth Social Трамп отметил, что проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о решении, и подчеркнул, что китайский лидер «отреагировал положительно».По данным американских официальных лиц, такое решение стало компромиссом между двумя крайними вариантами: разрешить поставки новейших чипов Nvidia Blackwell в Китай - чего Трамп делать не стал - или полностью запретить экспорт всех американских ИИ-чипов, что могло бы усилить позиции Huawei на внутреннем рынке.В Nvidia заявили, что поставки H200 одобренным клиентам, прошедшим проверку Министерства торговли, создают «взвешенный баланс» и являются выгодными для США, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.