NVIDIA запускает вычислительную систему Omniverse

1 апреля 2022, 15:15

NVIDIA OVX специально разработана для моделирования сложных приложений в робототехнике, искусственном интеллекте, промышленной автоматизации и т.д.

Сегодня NVIDIA анонсировала NVIDIA OVX, вычислительную систему, предназначенную для крупномасштабных цифровых двойников. NVIDIA OVX создана для работы со сложными цифровыми двойниками, которые будут работать в NVIDIA Omniverse, платформе для совместной работы над физически точном моделированием мира и 3D-проектированием в реальном времени.



Система OVX сочетает в себе высокопроизводительные вычисления на GPU, графику и искусственный интеллект с высокоскоростным доступом к хранилищу, низколатентными сетями и точной синхронизацией, что позволяет создавать цифровых двойников с точностью реального мира. OVX будет использоваться для создания сложных цифровых двойников для моделирования целых зданий, заводов, городов и даже мира.