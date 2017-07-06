NVIDIA и Baidu объявляют о масштабном сотрудничестве в области ИИ

6 июля 2017, 11:45

NVIDIA и Baidu заключили партнерское соглашение с целью внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в облачные вычисления, самоуправляемые автомобили и системы умного дома.



Выступая на пекинской конференции Baidu для разработчиков ИИ-решений, президент и управляющий директор Baidu Ки Лу (Qi Lu) представил следующие планы по сотрудничеству с NVIDIA:



Развертывание графических процессоров нового поколения NVIDIA Volta в Baidu Cloud с целью создания лучшей в мире платформы глубокого обучения.

Внедрение платформы NVIDIA DRIVE PX в систему автономного вождения Baidu и разработка самоуправляемых автомобилей совместе с ключевыми китайскими автопроизводителями.

Оптимизация открытого фреймворка глубокого обучения Baidu PaddlePaddle для GPU NVIDIA Volta и его распространение в научной среде.

Предоставление возможностей ИИ китайским потребителям путем добавления поддержки ОС на базе ИИ Baidu DuerOS в NVIDIA SHIELD TV.



“NVIDIA и Baidu внесли огромный вклад в развитие технологий глубокого обучения и ИИ, - отметил Ян Бак (Ian Buck), вице-президент и директор NVIDIA по ускоренным вычислениям. – Мы считаем, что технологии ИИ – один из самых перспективных технологических трендов на сегодня, способных кардиально изменить все области промышленности. Результатом данного сотрудничества станет создание вычислительных платформ на базе ИИ как для научных исследований, так и для стартапов, работающих над передовыми ИИ-приложениями, и автономных автомобилей”.



“Мы рады сообщить сегодня о начале разностороннего сотрудничества с NVIDIA, - сказал Ки Лу. - Baidu и NVIDIA будут вместе работать над платформой автономного вождения Baidu Apollo, интегрируя в нее автомобильные технологии NVIDIA. Мы также будем вместе работать над тем, чтобы сделать PaddlePaddle лучшим фреймворком глубокого обучения, усовершенствовать нашу ОС на базе ИИ DuerOS и ускорить исследования в Институте глубокого обучения”.



Baidu, один из ключевых поставщиков облачных услуг в Китае, объявил о развертывании архитектуры NVIDIA HGX™ с ускорителями Tesla® Volta V100 и Tesla P4 для обучения глубоких сетей и инференса в дата-центрах. Вооруженные фреймворком глубокого обучения Baidu PaddlePaddle и программой NVIDIA TensorRT™ для инференса, ученые и исследователи смогут создавать продукты и услуги с распознаванием в реальном времени изображений, речи, текста и видео.



Для развития ИИ-технологий компании будут сообща оптимизировать открытый фреймворк глубокого обучения Baidu PaddlePaddle на архитектуре NVIDIA Volta.



Фреймворк PaddlePaddle, исходный код которого был открыт в 2013 году, сегодня используется для создания многочисленных решений Baidu, включая поисковое ранжирование Baidu, классификацию изображений, распознавание речи в реальном времени, распознавание визуальных образов и других услуг на базе ИИ от сторонних разработчиков. 120 терафлопс производительности Volta и поддержка PaddlePaddle станут для исследователей и компаний лучшей платформой для создания ИИ-приложений нового поколения.



Компании уже сотрудничают в области автономного вождения в рамках программы Baidu Apollo. Apollo, открытая платформа для самоуправляемых автомобилей, использует весь комплекс технологий NVIDIA – от сервера до автомобиля, включая GPU Tesla и NVIDIA DRIVE PX 2 вместе с программным обеспечением NVIDIA, в том числе CUDA и TensorRT. Самоуправляемый автомобиль, который Baidu недавно представила на выставке CES Asia, продемонстрировал преимущества работающей на базе DRIVE PX 2 системы Apollo.

Несколько крупных китайских автопроизводителей сегодня объявили о вступлении в альянс Apollo, среди них - Changan, Chery Automobile, FAW и Greatwall Motor.