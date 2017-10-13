Fujitsu представила новые сервера PRIMERGY с поддержкой NVIDIA Volta

13 октября 2017, 10:45

Fujitsu анонсировала поддержку графических процессоров NVIDIA Volta в новейших моделях серверов стандартной архитектуры PRIMERGY.

Применение современных графических ускорителей позволит использовать технологии искусственного интеллекта и глубинного обучения нейросетей. Отдельные модели серверов PRIMERGY, которые будут доступны для приобретения с начала декабря 2017 года в странах Европы, Ближнего Востока, Африки и в Индии, получили сертификацию на использование совместно с графическими процессорами Tesla V100 компании NVIDIA.



Для успешного функционирования системам, предназначенным для искусственного интеллекта и глубинного обучения, требуются большие объемы необработанных данных и высокопроизводительные компьютерные среды. В серверах PRIMERGY CX и RX компания реализовала специальные функции поддержки глубинного обучения. Кроме того, для обеспечения максимально высокой производительности серверные системы Fujitsu поддерживают графические процессоры NVIDIA. Использующие интерфейсы PCIe или NVIDIA NVLink серверы Fujitsu PRIMERGY обеспечивают скорость обработки данных глубинного обучения на уровне свыше 100 терафлопс (100 миллиардов операций с плавающей запятой в секунду).



Первыми моделями серверов с поддержкой графических процессоров NVIDIA Volta стали Fujitsu PRIMERGY CX2570 M4, которые являются компонентом модульной платформы CX400 M4, а также сервер Fujitsu PRIMERGY RX2540 M4. Корпус PRIMERGY CX400 M4 объединяет в себе преимущества высокой плотности размещения компонентов и высокой эффективности работы, что характерно для блейд-систем, и исключительной простоты и экономической эффективности, отличающих стоечные серверы. Таким образом, CX400 M4 представляют собой универсальную и ориентированную на будущее платформу для развертывания интегрированных систем и программно-определяемых технологий.



В серверах CX2570 M4 реализована возможность установки до четырех графических процессоров Tesla V100 через интерфейс NVLink, а в системах RX2540 M4 можно установить до двух процессоров Tesla V100, подключённых через PCle, что обеспечивает исключительную универсальность использования для всех типов рабочих нагрузок.



PRIMERGY RX2540 M4 – двухпроцессорный стоечный сервер высотой 2U, который идеально подходит для запуска корпоративных приложений, программных средств совместной работы и обмена сообщениями, а также для работы традиционных баз данных. Решения Fujitsu устанавливают новые стандарты удобства использования, масштабируемости и экономической эффективности.