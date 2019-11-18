Fujitsu представляет обновленные однопроцессорные серверы PRIMERGY

18 ноября 2019, 9:45

Обновленный модельный ряд серверов начального уровня Fujitsu PRIMERGY разработан для увеличения скорости обработки текущих нагрузок компаний малого и среднего бизнеса и подготовки к рабочим нагрузкам будущего. Новые модели поддерживают новейшие процессоры и увеличенный объем памяти, что делает однопроцессорные серверы PRIMERGY экономически эффективной альтернативой облачным решениям, особенно при обработке таких офисных задач, как общие базы данных, и для использования в граничных сетевых средах, где задержки и пропускная способность создают сложность для эффективной работы облачных решений.



Увеличенная производительность гарантирует, что новейшие однопроцессорные серверы PRIMERGY справятся с любыми рабочими нагрузками. Готовность к обработке рабочих задач будущего обеспечивается за счет возможности увеличения объема памяти и емкости дисковой системы.



Новейшие процессоры Intel Xeon E-2200 используются во всей линейке однопроцессорных систем, что значительно увеличивает их скорость работы. Максимальный объем памяти увеличен до 128 ГБ, что вполне достаточно для работы общих баз данных в филиалах компаний. В граничных сетевых средах локальные серверы обеспечивают более высокую производительность по сравнению с облачными решениями, т. к. они осуществляют эффективную локальную обработку и выборку IoT-данных.



Кристиан Лейтнер (Christian Leutner), директор по продажам компании Fujitsu в Европе, говорит: «Времена, когда для создания надежной универсальной системы необходимо было использовать двухпроцессорные серверы, остались в прошлом. Современные однопроцессорные серверы PRIMERGY обеспечивают высокую производительность и гибкость работы. Обновленная линейка систем Fujitsu PRIMERGY с расширенными возможностями для увеличения емкости памяти и повышения скорости обработки данных разработана для того, чтобы стать эффективным решением для развития бизнеса компаний любого масштаба, гарантируя, что у них есть технологии, способные справиться с любыми будущими задачами».



– Ультракомпактные PRIMERGY TX1320 M4 представляют собой полнофункциональные серверы для обработки отдельных или виртуализированных рабочих нагрузок, которые можно установить практически в любом месте. Как и все однопроцессорные системы PRIMERGY, они отличаются бесшумной работой и поддерживают технологию Fujitsu Cool-safe Advanced Thermal Design для использования в различных температурных условиях. Серверы претендуют на новые отраслевые рекорды по результатам набора тестов SPEC CPU2017 для целочисленных вычислений и вычислений с плавающей запятой как по результатам скорости, так и по результатам пропускной способности.

– Серверы PRIMERGY TX1330 M4 поддерживают расширенные возможности для увеличения объема памяти и емкости дисковой системы для эффективной обработки различных стандартных рабочих нагрузок. Они установили новый рекорд по результатам теста SPECpower_ssj® 2008, который используется для определения характеристик производительности и потребления энергии вычислительного оборудования серверного класса.2 Они также претендуют на рекорды по результатам отраслевого теста SPEC CPU2017, включая тест для целочисленных вычислений и вычислений с плавающей запятой по показателям пропускной способности и тест для вычислений с плавающей запятой по показателям скорости.

– Серверы PRIMERGY RX1330 M4 замыкают линейку однопроцессорных систем. Они предназначены для установки в стойку и поддерживают различные функции для соответствия требованиям будущего, сочетая в себе высокую производительность и доступную цену. Эта модель устанавливает новый рекорд по результатам теста VMmark3, который используется для оценки производительности, масштабируемости и энергопотребления платформ виртуализации, и новый мировой рекорд по результатам теста SPEC CPU2017 для целочисленных вычислений по показателям скорости.



Все 3 модели серверов поддерживают пакет ПО Fujitsu Infrastructure Manager (ISM) Essential и iRMC S5 для простого и эффективного управления на протяжении всего жизненного цикла систем, включая развертывание, установку и администрирование.



Стоимость зависит от региона и конфигурации. Новые серверы PRIMERGY можно заказать у официальных дистрибуторов компании Fujitsu.