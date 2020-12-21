Новый сервер Fujitsu PRIMERGY устанавливает мировой рекорд производительности

21 декабря 2020, 9:15

Недавно вышедший в продажу сервер нового поколения Fujitsu PRIMERGY RX4770 M6 установил мировые рекорды производительности.

Результаты тестирований от компаний SAP и VMware (SAP Standard Application Benchmark1, версия SAP BW на базе SAP HANA и VMmark2) доказали, что сервер демонстрирует непревзойденные вычислительные возможности в требовательных к ресурсам средах для решений с поддержкой технологии in-memory, а также в крупномасштабных виртуальных инфраструктурах.

Сервер PRIMERGY RX4770 M6 достиг наибольшей скорости загрузки данных, выполнил наибольшее число запросов в час и затратил наименьшее количество времени на обработку сложных запросов по результатам тестирования от SAP c использованием базы данных SAP HANA, где изначально находилось 7,8 миллиардов записей. Отчет о результате данного теста подтверждает выдающуюся производительность сервера при обработке больших объемов данных как для бизнес-аналитики, так и в рабочих нагрузках с использованием технологии in-memory.

Также по результатам теста систем виртуализации VMmark 3.x четырехпроцессорный сервер стал лидером среди других пар четырехпроцессорных систем с согласованными характеристиками по состоянию на 22 октября 2020 г. Благодаря вышеупомянутым преимуществам, а также технологии Intel Ultra Path Interconnect (UPI) с увеличенным до шести числом каналов UPI, сервер PRIMERGY RX4770 M6 является идеальной платформой для крупномасштабных систем виртуализации, где важны производительность, надежность и эффективность.

Сервер PRIMERGY RX4770 M6 поставляется в корпусе 3U с энергонезависимой памятью Intel Optane и четырьмя процессорами третьего поколения Intel Xeon Scalable с функцией ускорения ИИ. Полностью обновленный сервер в экономичном форм-факторе обеспечивает исключительную производительность и упрощенное администрирование, позволяя организациям повысить эффективность работы даже самых требовательных приложений и получить максимальную отдачу от данных, важных для поддержки процессов трансформации бизнеса в современных цифровых средах.

Чтобы справиться с кибератаками, число которых увеличилось во время пандемии COVID-19, компания Fujitsu интегрировала в сервер PRIMERGY RX4770 M6 технологию Platform Firmware Resilience (PFR) компании Intel. PFR помогает защитить микропрограммное обеспечение платформы, выявлять повреждение микропрограмм и возвращать сервер в последнее заведомо исправное состояние в случае обнаружения вредоносного ПО. Это гарантирует, что сам сервер станет частью надежной защиты организации.