NVIDIA представляет первый в мире компьютер с ИИ для роботизированных такси

10 октября 2017, 13:15

NVIDIA сегодня представила первый в мире компьютер с искусственным интеллектом (ИИ), предназначенный для полностью автономных роботизированных такси.Новая система под кодовым названием Pegasus является расширением вычислительной платформы для задач ИИ NVIDIA® DRIVE™ PX, позволяя создавать автопилотируемые автомобили пятого уровня автономности (Level 5). Платформа NVIDIA DRIVE PX Pegasus обеспечивает свыше 320 трлн операций в секунду, что в 10 раз больше производительности ее предшественницы NVIDIA DRIVE PX 2.NVIDIA DRIVE PX Pegasus позволяет создавать новый класс транспортных средств, которые могут работать без водителя — полностью автономных, без руля, педалей и зеркал, с интерьером в стиле дома или офиса. Они прибудут по требованию, чтобы безопасно доставить пассажиров в точки назначения, обеспечивая свободу передвижения даже пожилым и людям с ограниченными возможностями.Миллионы часов потерянного во время вождения времени теперь можно будет потратить на то, что для вас действительно важно. Бесчисленные жизни будут спасены благодаря тому, что машины никогда не устают и не отвлекаются, и это позволит повысить безопасность на дороге, уменьшить пробки и освободить огромные территории, отведенные сейчас под парковки.Из 225 партнеров, применяющих платформу NVIDIA DRIVE PX, 25 разрабатывают полностью автономные роботакси на базе графических процессоров NVIDIA CUDA. Сегодня их багажник напоминает небольшой дата-центр, в котором установлены стойки компьютеров с серверными GPU NVIDIA, выполняющими операции глубокого обучения, компьютерного зрения и параллельных вычислений. Габариты, требования по питанию и стоимость таких систем не позволяет вывести такие автомобили на массовый рынок.Вычислительные требования роботакси колоссальны — воссоздание картины окружения с помощью 360-градусных камер высокого разрешения и лидаров, определение местоположения автомобиля с точностью до сантиметра, отслеживание других автомобилей и людей и планирование безопасного и комфортного маршрута до цели назначения. Все эти операции нужно выполнять с многочисленными уровнями избыточности, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности. Вычислительные требования беспилотных машин в 50-100 раз выше, чем у самых передовых обычных автомобилей с человеком за рулем.«Создание полностью самоуправляемого автомобиля является одной из самых важных задач нашего общества и одной из самых сложных в реализации, - отмечает Дженсен Хуанг (Jensen Huang), соучредитель и президент NVIDIA. - Pegasus с его рекордной скоростью вычислений в ИИ-задачах и эффективностью позволит обеспечить тот необходимый прорыв, которого так ждет вся индустрия».“Беспилотные автомобили дадут толчок к созданию новых сервисов проката машин. Будут изобретены новые типы автомобилей, напоминающие офисы, гостиные или комнаты в отеле. Путешественникам нужно будет просто заказать желаемый тип автомобиля в зависимости от цели поездки и планируемых активностей. Будущее общества изменится кардинально”, - добавляет Дженсен.