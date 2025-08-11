Пекин хочет ослабления Вашингтоном экспортного контроля над чипами

11 августа 2025, 17:45

Китай хочет, чтобы США ослабили экспортный контроль над критически важным компонентом чипов ИИ в рамках торговой сделки в преддверии возможного саммита между президентом США Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет Financial Times.

Согласно источникам, китайские официальные лица сообщили экспертам в Вашингтоне, что Пекин хочет ослабления администрацией Трампа экспортных ограничений на чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM). Американские эксперты предупреждают, что снятие ограничений даст Пекину конкурентное преимущество в области искусственного интеллекта.Согласно источнику, ранее США одобрили лицензии на экспорт чипов H20, однако осведомленные источники утверждают, что Китай гораздо больше обеспокоен контролем над HBM, поскольку он серьезно ограничивает возможности китайских компаний, включая Huawei, по разработке собственных ИИ-чипов.Посольство Китая в США отказалось обсуждать вопрос HBM, но заявило, что «США злоупотребляют экспортным контролем, чтобы подавить Китай и наносят серьезный ущерб законным правам китайских компаний».