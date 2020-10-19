Искусственный интеллект поможет избавить законодательство США от устаревших норм

Работа по актуализации законодательства отнимает много времени и сил. Порой годы уходят на выявление устаревших законов.
Новая инициатива американских властей направлена на использование в этих целях потенциала искусственного интеллекта. В эксперименте будут участвовать сразу несколько федеральных ведомств США.
Административно-бюджетное управление в составе администрации президента США на этой неделе заявило о расширении эксперимента по применению системы искусственного интеллекта для поиска технических ошибок и устаревших норм в законодательных и отраслевых нормах. С 2019 года подобным анализом занималось Министерство здравоохранения и социальных служб США. В итоге искусственный интеллект выявил сотни ошибок и устаревших требований — например, требующих от заявителя отправки документов по факсимильной связи.
Несколько федеральных агентств вызвались принять участие во второй фазе эксперимента. Среди них замечены министерства, отвечающие за транспорт, сельское хозяйство и труд, а также Министерство внутренних дел США. Участникам предоставлена определённая гибкость в определении методов анализа и выбора подрядчиков, которые разработают необходимое программное обеспечение и проведут конечные работы. Администрация Дональда Трампа считает снижение административных барьеров одним из своих приоритетов, поэтому подобные проекты получают одобрение на высшем уровне.
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