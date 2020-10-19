Искусственный интеллект поможет избавить законодательство США от устаревших норм

19 октября 2020, 12:45

Работа по актуализации законодательства отнимает много времени и сил. Порой годы уходят на выявление устаревших законов.

Новая инициатива американских властей направлена на использование в этих целях потенциала искусственного интеллекта. В эксперименте будут участвовать сразу несколько федеральных ведомств США.