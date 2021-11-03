Apple признала iPad 4-го поколения устаревшим спустя 9 лет после выхода

3 ноября 2021, 11:45

Apple причислила iPad четвёртого поколения, представленный в 2012 году, к устаревшим устройствам. Это значит, что планшет более не подлежит обслуживанию в авторизованных сервисных центрах компании.

Представленный в ноябре 2012 года вместе с iPad mini полноразмерный iPad четвёртого поколения стал знаковым устройством для Apple. Планшет сохранил дизайн предыдущих поколений устройства, однако классический 30-контактный разъём для зарядки и передачи данных был заменён на использующийся по сей день Lightning. Разъём дебютировал всего за несколько недель до этого в iPhone 5. iPad четвёртого поколения также получил чипсет A6X, который в два раза превосходил по производительности A5X, выступавший основой для iPad третьего поколения, выпущенного в марте 2012 года. Последней версией iOS, доступной для iPad 4, была iOS 10.

Согласно служебной записке Apple, Mac mini конца 2012 года также признан устаревшим устройством. Поддержка iPad четвёртого поколения и Mac mini конца 2012 года была завершена вчера, 1 ноября 2021 года, спустя девять лет после их запуска.

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