Бывший директор Google: Китай отстаёт от США всего на один или два года в ИИ

Во вторник на слушаниях в Конгрессе США бывший директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) заявил: «Соединенные Штаты опережают Китай на один или два года, а не на пять или десять». Если США не хочет в будущем использовать китайские платформы в области искусственного интеллекта, то противодействовать необходимо немедленно.
С 2018 года Эрик Шмидт является председателем Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту. Во вторник состоялись слушания по вопросам национальной безопасности и методам всестороннего противодействия нарастающей мощи Китая как в военной сфере, так и в области высоких технологий. Шмидт назвал угрозу со стороны Китая очень реальной. «Из-за распространения технологии вы должны ожидать, что все, что изобретено в мире ИИ с открытым исходным кодом, будет немедленно принято Китаем», — сказал Шмидт.
Быстрый прогресс китайских разработчиков в области искусственного интеллекта отчасти обусловлен сильной финансовой и правовой поддержкой со стороны властей страны, включая принятие в 2017 году «Плана развития искусственного интеллекта следующего поколения». План состоит в том, чтобы к 2030 году превратить Китай в сверхдержаву в области искусственного интеллекта, превзойти конкурентов и стать мировым лидером.
Шмидт подчеркнул, что политику США должна определять «срочность» вне зависимости от того, делается ли акцент на государственное финансирование или инициативу частного сектора. По итогам слушания предложено разработать законопроект для изыскания финансирования в размере $100 млрд для стимулирования исследований в ключевых технологических областях от искусственного интеллекта до квантовых вычислений и полупроводников.
Кстати, о полупроводниках. Эрик Шмидт отметил, что хотя США являются крупнейшим в мире экспортёром полупроводников, в самих США выпускается только 12 % чипов, тогда как центры производства сместились на Тайвань и в Китай. Бывший глава Google настаивает, чтобы полупроводниковые заводы возвращались в США как можно быстрее.
Наконец, Шмидт назвал беспокоящими его высказывания европейских лидеров об укреплении торговых и технологических отношений с Китаем. «Это плохой знак того, что должно произойти. Мы должны построить все возможные пути обмена технологиями между нашими ключевыми альянсами», — сказал Шмидт. — Меня беспокоит, что мы не понимаем конкурентную угрозу со стороны Китая тому, что мы пытаемся сделать».
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