Бывший директор Google: Китай отстаёт от США всего на один или два года в ИИ

24 февраля 2021, 9:45

Во вторник на слушаниях в Конгрессе США бывший директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) заявил: «Соединенные Штаты опережают Китай на один или два года, а не на пять или десять». Если США не хочет в будущем использовать китайские платформы в области искусственного интеллекта, то противодействовать необходимо немедленно.