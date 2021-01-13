Parler подал в суд на Amazon

Отключённый от серверов и фактически затравленный сервис социальных сетей Parler подал в суд на хостинг-сервис AWS компании Amazon.
Отключение компании трактуется, как отключение пациента от системы жизнеобеспечения в то время как он готов прогрессировать. Такое нельзя оставлять без внимания.
"Решение AWS о прекращении действия аккаунта Parler, по-видимому, вызвано политической враждебностью", — говорится в иске. Предпринятые AWS действия компания Parler также считает нарушением антимонопольных законов США. За похожие "разжигающие ненависть" сообщения сервис Twitter не был заблокирован, тогда как поддержка Parler была прекращена в одностороннем порядке.
К сожалению для Parler, это не все беды, которые обрушились на её голову. Халатность компании в обеспечении безопасности, а также недобросовестность разработчиков и партнёров привели к тому, что значительный объём пользовательских данных в размере 70 Тбайт оказался в свободном доступе и наверняка уже детально разбирается противниками лагеря Трампа на предмет поиска компромата. Ничем хорошим это не закончится ни для одной стороны, ни для другой. Может пойти такая борьба за мир, что камня на камне не останется.
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