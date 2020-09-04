В EGS появились системные требования Crysis Remastered

В Epic Games Store были опубликованы системные требования Crysis Remastered. Для запуска переиздания потребуется процессор Intel Core i5-3450 и видеокарта уровня GTX 1050 Ti с 4 Гбайт памяти.
Минимальные системные требования
ОС: Windows 10 (64 бит);
процессор: Intel Core i5-3450 или AMD Ryzen 3;
оперативная память: 8 Гбайт;
видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 470;
графическая память: 4 Гбайт для разрешения 1080p;
DirectX: 11;
место на диске: 20 Гбайт.
Рекомендуемые системные требования
ОС: Windows 10 (64 бит);
процессор: Intel Core i5-7600K или AMD Ryzen 5;
оперативная память: 12 Гбайт;
видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon Vega 56;
графическая память: 8 Гбайт для разрешения 4K;
DirectX: 11;
место на диске: 20 Гбайт.
Релиз Crysis Remastered запланирован на 18 сентября для PC, Xbox One и PlayStation 4. Разработчики добавят в игру текстуры высокого разрешения, улучшат свет и другие графические параметры. Кроме того, консольные версии получат поддержку трассировки лучей на основе программного обеспечения, а PC-издание — NVIDIA DLSS и аппаратную трассировку лучей.
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