В Steam стартовал февральский фестиваль "Играм быть" с сотнями демоверсий

22 февраля 2022, 11:15

Как и было обещано, 21 февраля в сервисе цифровой дистрибуции Steam начался очередной фестиваль "Играм быть", который Valve называет "праздником будущих новинок".

В частности, в рамках "Играм быть" можно попробовать тоталитарное приключение Beholder 3, сетевой шутер Boundary, абсурдную головоломку McPixel 3, космическую стратегию Ixion, экшен-хоррор Daymare: 1994 Sandcastle и многое другое.



Для удобства навигации проекты-участники на странице фестиваля разделены по категориям. Кроме того, на главной странице фестиваля доступные демо можно отсортировать по фильтрам: жанр, поджанр, визуальный стиль, тематика и так далее.



Напомним, "Играм быть" предлагает ознакомиться с ещё не вышедшими проектами как от начинающих, так и от опытных разработчиков, а также посмотреть за прямыми трансляциями с их участием.



Текущая итерация "Играм быть" закончится 28 февраля в 21:00 по московскому времени. Следующий аналогичный фестиваль демоверсий назначен на ближайший июнь (точные сроки проведения пока не раскрываются).

(C) 3dnews