Valve изменит правила выставления скидок в Steam с 28 марта

21 февраля 2022, 12:45

Компания Valve опубликовала новый свод правил для разработчиков, которые выпускают свои игры в Steam или планируют это сделать.

Документ содержит обновлённую информацию об участии в распродажах и системе выставления скидок.

С 28 марта текущего года начнут действовать ограничения на размер устанавливаемой скидки: не меньше 10 %, но и не более 90 %.Остальные тезисы из нового списка правил выглядят следующим образом:разработчик может установить скидку по случаю запуска проекта, но следующий дисконт разрешат применить не раньше чем через 28 дней;нельзя устанавливать скидку на продукт в течение 28 дней с момента повышения цены на него в любой валюте;нельзя устанавливать новую скидку в течение 28 дней после окончания действия предыдущей, за исключением сезонных событий в Steam;нельзя устанавливать скидки во время сезонных распродаж в течение 28 дней с момента выпуска продукта или с момента окончания скидки в честь релиза, а также в течение 28 дней после повышения цены в любой валюте;нельзя изменять цены во время проведения промоакции;пользовательские скидки не могут длиться более двух недель или менее одного дня.Как отмечено выше, издателям и разработчикам разрешат обходить правила по применению скидок только в случае проведения сезонных событий в Steam. Речь идёт о четырёх крупных сезонных распродажах: летней, осенней, зимней, а также в лунный Новый год.