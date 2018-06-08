Deepcool и Gamerstorm представили линейку корпусов и блоков питания на Computex

8 июня 2018, 12:45

Deepcool & Gamerstorm представили на выставке Computex 2018 ряд своих новейших продуктов.



Речь идет о новой линейке корпусов и блоков питания.



Отличительной чертой всех продуктов стало уникальное сочетание эстетики, производительности и широких возможностей для кастомизации, что особенно ценится в требовательной геймерской среде.



MATREXX 55/70/75 - компактные ATX-корпуса с широкими возможностями для кастомизации



MATREXX - это серия компактных ATX-корпусов, поддерживающих установку всех материнских плат размером вплоть до E-ATX.



Серия представляет собой идеальное сочетание минималистического дизайна, стеклянных панелей и RGB-подсветки, что обеспечивает получение уникальных визуально-эстетических ощущений. В то же время, внутренние отсеки обеспечивают прекрасную расширяемость и совместимость конфигураций.



Яркая система RGB-подсветки поддерживает технологию управления RGB SYNC на материнской плате, а также может регулироваться с помощью кнопочного пульта управления.



Полупрозрачная секция на лицевой панели и вся левая боковая панель выполнены из темного закаленного стекла, что вместе с подсветкой придает корпусу оригинальный вид и позволяет выгодно демонстрировать ключевые компоненты системы.



DQ 650-M/750-M/850-M - 100% японские конденсаторы и 100% модульная структура

Серия блоков питания DQ650-M/750-M/850-M предлагает владельцам целый спектр важнейших функций, таких как полный контроль напряжения, тихая работа, энергоэффективность 80 PLUS Gold и модульная кабельная структура.Надежной основой для стабильной работы стали высококачественные японские конденсаторы с поддержкой температурных режимов до 105°C, что является важнейшим условием для высокопроизводительных ПК с повышенными требованиями к надежности.Соответствие стандартам сертификата 80 PLUS Gold гарантирует низкие эксплуатационные затраты и сводит к минимуму избыточное тепловыделение, а 120 мм FDB-вентилятор с регулируемой скоростью вращения порадует эффективностью и тишиной.Все это, вместе с пятилетней гарантией на все блоки серии, позволяет считать подобное оборудование идеальным для геймеров.