Gelid представила радиатор Glint с адресуемой подсветкой для SSD

15 января 2021, 10:45

Gelid Solutions анонсировала систему охлаждения под названием Glint, предназначенную для использования с высокопроизводительными твердотельными накопителями (SSD) типоразмера М.2.

Конструкция охладителя предусматривает использование алюминиевого радиатора и специальных термопанелей. Тепло отводится от микрочипов флеш-памяти и других критически важных компонентов SSD.



Особенностью Glint является наличие адресуемой подсветки, выполненной на основе пяти светодиодов высокой яркости. Говорится о совместимости с такими популярными технологиями, как ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.



Охладитель может применяться с твердотельными накопителями формата M.2 2280 с габаритами 22 × 80 мм. Размеры радиатора составляют 73 × 24 × 15 мм.



Новинка предназначена для использования прежде всего в игровых станциях. Охладитель Glint уже доступен для заказа по ориентировочной цене 16 долларов США.