Jonsbo представила башенный кулер CR-201 Hives с красивой RGB-подсветкой

16 мая 2018, 12:15

Малоизвестная у нас компания Jonsbo представила свой новый универсальный процессорный кулер - CR-201 Hives.

Конструкция новинки – это четыре медные тепловые U-образные трубки, которые имеют непосредственный контакт с крышкой процессора. Предусмотрена также прижимная пластина из алюминия, дополненная небольшим вспомогательным радиатором.



Помимо этого, в составе данной конструкции основной также алюминиевый радиатор и вентилятор на 120 мм. Скорость вращения последнего управляется методов широтно-импульсной модуляции – от 800 до 1500 оборотов/минута.



Отдельно отмечается многоцветная RGB-подсветка. Интересно то, что подсвечивается не только лишь сам вентилятор, но и также верхняя часть радиатора.



Новинка совместима с LGA775/1150/1151/1155/1156, и AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+.

Как скоро новинка появится в продаже, пока не уточняется. О стоимости информации также нет.