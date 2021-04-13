Antec выпустит системы жидкостного охлаждения Mercury V2

13 апреля 2021, 12:45

Компания Antec, по сообщениям сетевых источников, в скором времени выпустит универсальные системы жидкостного охлаждения семейства Mercury V2: использовать устройства можно будет с процессорами AMD и Intel.

В серию войдут модели с радиатором формата 240 и 360 мм. В первом случае конструкция предусматривает использование двух 120-миллметровых вентиляторов, во втором — трёх.



Реализована многоцветная подсветка ARGB. По всей видимости, её работу можно будет контролировать через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync или MSI Mystic Light Sync.



Скорость вращения вентиляторов управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 800 до 1600 оборотов в минуту. Формируемый поток воздуха достигает 122 кубических метров в час.

Системы охлаждения подходят для применения с процессорами AMD в исполнении AM4, а также с чипами Intel в исполнении LGA 1200 и LGA 2066. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.

(С) 3dnews.