Новые блоки питания Thermaltake Toughpower SFX Gold TT Premium Edition

3 февраля 2021, 11:15

Компания Thermaltake анонсировала блоки питания серии Toughpower SFX Gold TT Premium Edition, предназначенные для использования в компьютерах небольшого форм-фактора и развлекательных центрах.

В семейство вошли модели мощностью 450, 550 и 650 Вт. Их габариты составляют 125 × 63,5 × 100 мм, а в комплект поставки входит адаптер SFX−ATX для установки в корпуса стандартного размера.



Устройства имеют сертификацию 80 PLUS Gold: заявленная эффективность достигает 90 %. Использованы качественные японские конденсаторы с температурным режимом 105 градусов Цельсия.

За охлаждение отвечает 90-миллиметровый вентилятор Zero RPM Smart Fan на гидравлическом подшипнике. Он полностью останавливается при небольшой нагрузке, благодаря чему блок питания не производит никакого шума.



Реализована полностью модульная система кабелей, которые к тому же имеют плоскую форму. Это позволяет избавиться от засилья проводов внутри компьютерного корпуса.

Блоки питания выполнены в классическом чёрном цвете; подсветка не предусмотрена. О сроках начала продаж и ориентировочной цене устройств серии Toughpower SFX Gold TT Premium Edition пока ничего не сообщается.



(С) 3dnews